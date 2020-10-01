ТМ "Amanti"

ВСІ ЦІНИ, ЩО ВКАЗАНІ НА САЙТІ, ОПТОВІ. ТА ДІЮТЬ ПРИ УМОВІ, ЯКЩО ЗАМОВЛЕННЯ БУДЕ НЕ МЕШ НІЖ НА 10000ГРН. В даному замовленні можуть бути різні групи товарів. Для цукерок та рахат лукуму обов'язковою умовою являється замовлення від 10 коробок одного виду.

"AMANTI" - являється виробником кондитерських виробів, таких як цукерки в глазурі, східні солодощі рахат лукум, турецька та узбецька халва, ніжна турецька пахлава.

Наша компанія бере початок з 2009 року, та з кожним наступним роком ми вдосконалювались, ніколи не зупинялись на досягнутому та поступово збільшували об'єм виробництва. Запрошували до співпраці найкращих майстрів кондитерської справи з України та Турціі, завдяки яким розширили ассортимент товарів та вдосконалили якість продукту. І на даний момент вже маємо понад 160 наіменувать товарів, а це 87 різних видів рахат лукуму (палички з арахісом, султани з горіхами, шоколадний рахат лукум, фруктовий рахат лукум), 23 види цукерок в кондитерській глазурі (сухофрукти в глазурі, грильяжі), а ще 24 різновиди пахлави та 36 видів халви, які ми почали виготовляти нещодавно, але вони вже завоювали популярність та користуються високим попитом.

Цей сайт призначений для підприємців з усієї України, які планують виставляти нашу продукцію на своїх тогрових площадках. Тут ви можете бачити, що саме ми виготовляємо, та актуальні ціни на малий і середній опт. Що стосовно великих замовлень, то ціна обговорюється індивідуально.